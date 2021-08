Schussabgabe im Gebäude einer Schießsportanlage: SEK-Einsatz

Nach einer Schussabgabe im Gebäude einer Schießsportanlage in Ostwestfalen waren am Mittwoch Spezialkräfte (SEK) der Polizei im Einsatz. Die Beamten fanden den mutmaßlichen Schützen am Nachmittag tot auf der Anlage. Einen möglichen Suizid wollte die Polizei noch nicht bestätigen.

Bei einem Schuss in dem Gebäude in Borgholzhausen war es zuvor nach Angaben einer Sprecherin zu einer bedrohlichen Situation für einen Mitarbeiter der Anlage für Sportschützen gekommen. Anschließend habe sich der Mann auf die Anlage begeben. Die Hintergründe und sind derzeit noch offen.