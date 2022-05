Schweine fallen aus fahrendem Viehtransporter

Wesel (dpa/lnw)

Zwei lebende Schweine sind in Wesel aus einem Viehtransporter gefallen. Eines der Tiere wurde wegen seiner Verletzungen von einem Tierarzt eingeschläfert. Das andere Tier blieb unverletzt und wurde nach dem Unfall wieder in den Transporter getrieben, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte.

Von dpa