Schweizer hoffen auf Sommer-Comeback im letzten Test vor WM

Zürich (dpa)

Die Schweizer Fußball-Nationalmannschaft hofft kurz vor dem Beginn der Weltmeisterschaft in Katar auf das Comeback ihres Stammtorhüters Yann Sommer vom Bundesligisten Borussia Mönchengladbach. «Wir hoffen, dass wir ihn am Donnerstag einsetzen können», sagte Trainer Murat Yakin vor dem Abflug von Zürich nach Doha am Montag. Die Schweizer bestreiten am Donnerstag in Abu Dhabi noch ein Testspiel gegen Ghana. Ihre erste WM-Gruppenpartie in Katar steht am 24. November gegen Kamerun an.

Von dpa