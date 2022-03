Schwenningen in Quarantäne: Zwei DEL-Spiele abgesagt

Mehrere Teammitglieder seien mit dem Coronavirus infiziert, teilten die Schwenninger am Donnerstag mit. Das Gesundheitsamt habe eine Teamquarantäne für fünf Tage angeordnet. Krefeld sollte an diesem Freitag in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) auf die Wild Wings treffen, Düsseldorf am Sonntag. Wann die Partien nachgeholt werden, steht nach Angaben des Clubs und der DEL noch nicht fest.