Schwerer Auffahrunfall mit mehreren Fahrzeugen auf A1

Kamen (dpa/lnw)

Nach einem schweren Unfall mit mehreren Beteiligten Autos und Lastwagen ist die A1 bei Kamen in Richtung Dortmund am Mittwochnachmittag gesperrt worden. Nach bisherigen Erkenntnissen sind zwischen Kamener Kreuz und der Abfahrt Kamen-Zentrum eine noch unklare Anzahl an Fahrzeugen auf der Autobahn ineinander gefahren, sagte eine Polizeisprecherin.

Von dpa