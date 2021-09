Schwerer Unfall mit zwei Bussen: Vier Schwerverletzte

Ein Dutzend Verletzte, ein Rettungshubschrauber und jede Menge Blech- und Sachschaden: Bei einem schweren Verkehrsunfall mit zwei Bussen, einem Lastwagen und mehreren Autos in Hagen sind am Mittwochmorgen zwölf Menschen verletzt worden. Vier davon mussten mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus - darunter eine 57-jährige Autofahrerin. Sie wurde mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen, teilte die Polizei am Mittag mit. Acht Menschen seien leicht verletzt worden. Zwei Personen, darunter ein Busfahrer, waren in ihren Fahrzeugen eingeklemmt und mussten von der Feuerwehr befreit werden. Die Schadenssumme müsse noch ermittelt werden, hieß es weiter.

Der Unfall ereignete sich laut Polizei um 8.30 Uhr im Hagener Stadtteil Elsey, der zu Hohenlimburg gehört. Ein Reisebus, ein Linienbus, ein Lastwagen und mehrere geparkte Autos waren beteiligt. Der Rettungshubschrauber landete auf einem vorübergehend gesperrten Parkplatz eines Supermarktes und transportierte die 57-Jährige ins Krankenhaus. Zahlreiche Rettungskräfte waren vor Ort. Aus Bochum kam ein Unfallaufnahmeteam zur Verstärkung. Mehrere Straßen waren stundenlang rund um den Unfallort an der Esserstraße gesperrt.

Ersten Ermittlungen zufolge kam der 22-jährige Linienbusfahrer aus bisher ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab. Dort fuhr er zunächst auf das geparkte Auto der 57-Jährigen auf und schob weitere geparkte Autos aufeinander. Danach geriet der Linienbus in den Gegenverkehr, wo er frontal mit einem Reisebus zusammenstieß. In diesem saß neben dem Fahrer eine Begleitperson. Der Reisebus kollidierte danach seinerseits mit einem entgegenkommenden Lastwagen.