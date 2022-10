Ein 44-jähriger Fahrradfahrer ist bei einem Unfall mit einem Auto auf der Bundesstraße 9 in Kerken am Niederrhein gestorben.

Der Radfahrer überquerte am Montagabend eine Kreuzung und übersah dabei einen 60-jährigen Autofahrer, der die Vorfahrt hatte, wie die Polizei mitteilte. Es kam zu einer Kollision. Der 44-Jährige wurde dabei so schwer verletzt, dass er noch am Unfallort starb. Laut Polizei trug er keinen Helm.