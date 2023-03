Schwergewichtsboxer Kabayel heiß auf EM-Titelkampf

Bochum (dpa)

Der deutsche Schwergewichtsboxer Agit Kabayel fiebert dem EM-Titelkampf in seiner Heimat Bochum entgegen. «Ich habe diese große Vorfreude, diese Ungeduld, ich merke es in meinem gesamten Umfeld», sagte der 30-Jährige bei einer Pressekonferenz am Mittwoch mit Blick auf den Kampf am kommenden Samstag (22.00 Uhr/Bild-TV) gegen den Kroaten Agron Smakici: «Ganz Bochum freut sich auf dieses Duell um diesen großen Titel.»

Von dpa