Remscheid (dpa/lnw)

Bei einem Brand von zwei Autos und einer Werkstatt in Remscheid wurde ein 32-jähriger Mann schwer verletzt. Laut Polizei geriet am Samstagnachmittag zunächst ein Auto in einer Werkstatt in Flammen, bevor das Feuer auf ein weiteres Fahrzeug und das Werkstattgebäude übergriff.

Von dpa