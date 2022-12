Sea Life in Königswinter schließt zum 31. Dezember

Königswinter (dpa/lnw)

Das Aquarium Sea Life in Königswinter schließt zum Ende des Jahres. Das habe das Unternehmen der Stadt nun offiziell mitgeteilt, hieß es am Donnerstag in einer Mitteilung der Stadt. Auf Bitte der Betreibergesellschaft werde der Erbpachtvertrag aufgelöst. Ob und wie das Gebäude an der Rheinuferpromenade weiter genutzt werden soll, steht demnach noch nicht fest.

Von dpa