Sechs Jugendliche bei Autounfall verletzt

Lünen (dpa/lnw)

Fünf junge Menschen sind bei einem Autounfall in Lünen (Kreis Unna) schwer verletzt worden. Der betrunkene, 18-jährige Fahrer kam mit leichten Verletzungen davon, wie die Polizei am Montag mitteilte. Der Fahrer hatte am frühen Sonntagmorgen die Kontrolle über sein mit sechs Personen besetztes, aber nur für fünf zugelassenes Fahrzeug, verloren.

Von dpa