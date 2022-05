Seltener Affen-Nachwuchs: Roloway-Meerkatzenbaby

Duisburg (dpa/lnw)

Das jüngste Affenbaby zählt zu den seltensten Primatenarten der Welt - umso mehr freut sich der Duisburger Zoo über den süßen Nachwuchs bei den Roloway-Meerkatzen. In Deutschland werden die stark vom Aussterben bedrohten Tiere, die nur noch in einem kleinen Verbreitungsgebiet im Osten Afrikas leben, derzeit in drei Zoos gehalten. Das vor einer Woche in Duisburg geborene Affenkind tobe bereits putzmunter durch das Stroh und erkunde die Umgebung, wenn es nicht gerade mit Mama Manou kuschelt, teilte der Zoo am Freitag mit.

Von dpa