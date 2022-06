Senioren auf E-Bikes stoßen zusammen: Einer in Lebensgefahr

Zwei Senioren sind auf ihren E-Bikes auf einem Radweg in Bottrop frontal zusammengestoßen und haben sich dabei schwer verletzt.

Ein Rettungshubschrauber setzt zur Landung an.

Bei einem der beiden Männer waren die Kopfverletzungen so schwer, dass Lebensgefahr diagnostiziert wurde, wie die Polizei mitteilte. Der Mann kam nach dem Unfall am späten Freitagnachmittag mit einem Rettungshubschrauber in die Uniklinik Essen. Warum die beiden Männer zusammenstießen, ist nach Angaben der Polizei noch unklar.