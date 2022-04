Seniorin bestohlen: Polizei fahndet nach Täterinnen

Mit Bildern von Überwachungskameras sucht die Bundespolizei nach drei Frauen, die eine Seniorin am Hauptbahnhof in Essen in einem Aufzug bedrängt und bestohlen haben sollen.

Die Frauen sollen den Aufzug von innen verschlossen gehalten und die 95-Jährige in eine Ecke gedrängt haben, wie die Bundespolizei am Mittwoch mitteilte. Eine der Tatverdächtigen soll der Seniorin dann das Portemonnaie gestohlen und so fast 1000 Euro Bargeld entwendet haben. Der Vorfall ereignete sich demnach schon am 24. November. Die Polizei sucht Zeugen, die die Frauen auf den jetzt veröffentlichten Bildern erkennen.