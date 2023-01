Sex auf der Motorhaube: Parkhausbetreiber haftet nicht

Köln (dpa)

Beim Sex in einem Kölner Parkhaus beschädigen Unbekannte ein fremdes Auto: Dafür kann der Parkhausbetreiber nicht zur Rechenschaft gezogen werden. Das hat das Kölner Landgericht in einem am Freitag veröffentlichten Urteil entschieden. (Aktenzeichen: 21 O 302/22).

Von dpa