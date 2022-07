Sexuelle Übergriffe auf Schulschiff? Mitarbeiter entlassen

Duisburg (dpa/lnw)

Auf einem Schulschiff in Duisburg soll ein Mitarbeiter eine Auszubildende sexuell belästigt haben. Der Mann habe sich «in seiner Freischicht einer Auszubildenden in der Binnenschifffahrt in einer Weise genähert, die gegen die grundlegenden Regeln der Zusammenarbeit und des Zusammenlebens an Bord des Schulschiffes verstößt», hieß es beim Bundesverband der Deutschen Binnenschiffahrt (BDB) auf Anfrage. Zu dem Vorfall sei es im November 2021 gekommen. Der Bord-Angestellte habe sein Fehlverhalten eingeräumt und sei umgehend vom Dienst freigestellt worden. Man habe das Beschäftigungsverhältnis beendet und den Vorfall der Aufsichtsbehörde gemeldet.

Von dpa