Sicherheitspersonal demonstriert am Düsseldorfer Flughafen

Am Düsseldorfer Flughafen ist heute (11.45 Uhr) eine Demonstration des Sicherheitspersonals geplant. Nach Gewerkschaftsangaben wollen etwa 75 Beschäftigte an einer «Aktiven Mittagspause» teilnehmen. Zuletzt hatte es vor allem an den Wochenende immer wieder Schlangen und Verzögerungen an den Sicherheitskontrollen gegeben. Der Gewerkschaft Verdi zufolge gibt es zahlreiche krankheitsbedingte Kündigungen, Kurzarbeit und zu wenig Personal.

