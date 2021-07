Sieben Menschen bei Unfall teils schwer verletzt

Bei einem schweren Verkehrsunfall in Coesfeld sind sieben Menschen, darunter auch Kinder, teils schwer verletzt worden. Beim Linksabbiegen an einer Kreuzung sei ein Autofahrer am Dienstagabend auf ein entgegenkommendes Auto geprallt, teilte die Polizei mit. In den Autos saßen demnach jeweils mehrere Familienmitglieder, die Polizei berichtete von insgesamt sieben Verletzten, von denen mehrere Kinder im Grundschulalter seien. Drei schwer Verletzte, unter ihnen ein Kind, seien ins Krankenhaus gebracht worden. Ein Großaufgebot von Rettungskräften setzte bei Bergung und Versorgung der Verletzten unter anderem einen Hubschrauber ein. Die Straße blieb an der Unfallstelle zwischenzeitig komplett gesperrt.