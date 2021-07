Sieben-Tage-Inzidenz steigt weiter: Schärfere Maßnahmen

Seit zwei Wochen gehen die Inzidenzwerte in NRW wieder stetig nach oben. Die aktuell vielerorts noch geltende Stufe null wackelt. «Spitzenreiter» Solingen springt am Montag voraussichtlich sogar auf Stufe 3.

In der Corona-Pandemie ist die Sieben-Tage-Inzidenz in Nordrhein-Westfalen weiter gestiegen. Die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen einer Woche lag am Freitag nach Angaben des Robert Koch-Instituts bei 16,2 - nach 14,4 am Donnerstag. Der Wert steigt kontinuierlich seit dem 9. Juli. Innerhalb eines Tages wurden 534 neue Fälle gemeldet. Acht Menschen starben in Zusammenhang mit dem Coronavirus.

Am höchsten lag die Inzidenz weiterhin in Solingen, wo der Wert binnen eines Tages von 54,0 auf nun 67,8 kletterte. Die bergische Stadt kündigte am Freitag an, dass sie am kommenden Montag wohl in die Inzidenzstufe 3 mit dann zahlreichen Beschränkungen springen werde.

Düsseldorf kam am Freitag auf 39,1. In der größten NRW-Stadt Köln stieg die Inzidenz am Freitag auf 29,6. Die niedrigsten Werte wiesen der Kreis Soest mit 5,3 und Remscheid mit 5,4 auf. Nur noch insgesamt 12 der insgesamt 53 Städte und Kreise in NRW kommen auf eine Inzidenz bis maximal 10 und befinden sich damit in der Stufe 0, die kaum noch Vorsichtsmaßnahmen vorsieht.

Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) hatte am Donnerstag angekündigt, dass angesichts der steigenden Zahlen ab Montag vermutlich aber in ganz NRW Inzidenzstufe 1 gelten solle - mit wieder etwas strengeren Regeln bei Maskenpflicht, Abständen und Zusammentreffen. Für einzelne Städte und Kreise galten die Schutzmaßnahmen der Stufe 1 bereits am Freitag oder sollten am Samstag greifen. Stufe 2 gilt bei einer stabilen Inzidenz von über 35 bis 50.

Am Sonntag werde der Wert in Solingen aller Voraussicht nach den dritten Tag in Folge bei über 50 liegen, teilte die Kommune mit. Damit trete ab Montag Inzidenzstufe 3 in Kraft. Nach der Corona-Schutzverordnung sind Treffen im öffentlichen Raum ohne Begrenzung dann nur noch für Angehörige aus zwei Haushalten erlaubt. In der Außengastronomie herrscht Test- und Platzpflicht. Im Einzelhandel, der nicht zur Grundversorgung zählt, ist die Kundenzahl wieder zu begrenzen auf eine Person pro 20 Quadratmeter. Das Solinger Gesundheitsamt befürchtet, dass die Rettungs- und Aufräumarbeiten infolge des Hochwassers mit weiteren Corona-Infektionen einhergehen.