Siebter Kongress zur Kindergesundheit

Dortmund (dpa/lnw)

Welchen Einfluss hat das Aufwachsen im Stadtviertel des Ruhrgebiets auf die Gesundheit von Kindern? Gibt es in manchen Stadtteilen mehr chronisch kranke Kinder - und wenn ja, warum? Mit diesen und anderen Fragen rund um sozialräumliche Ungleichheiten in den Ruhrgebietsregionen und den möglichen Einfluss auf die gesundheitliche Lage insbesondere von Kindern und Jugendlichen beschäftigen sich Experten beim siebten Ruhrgebietskongress zur Kinder- und Jugendgesundheit an diesem Samstag in Dortmund. Das teilten die Organisatoren der MedEcon Ruhr am Donnerstag mit.

Von dpa