Sieg auch ohne viele Stars: BVB schlägt Verl 5:0

Verl (dpa)

Borussia Dortmund hat auch ohne zahlreiche Stars das Testspiel beim SC Verl souverän gewonnen. In Abwesenheit der Neuzugänge Sebastien Haller (Amsterdam), Niklas Süle (München), Nico Schlotterbeck (Freiburg), Karim Adeyemi (Salzburg) und Salih Özcan und weiterer Nationalspieler wie Jude Bellingham und Julian Brandt, die erst am Montag in die Saison-Vorbereitung eingestiegen waren, setzte sich der Fußball-Bundesligist mit 5:0 (4:0) beim Drittligisten durch.

Von dpa