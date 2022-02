Sieg bei Union: Dortmund verringert Abstand auf Bayern

Berlin (dpa)

Nach dem überraschenden Patzer des FC Bayern München in Bochum ist Borussia Dortmund in der Tabelle der Fußball-Bundesliga auf sechs Punkte herangerückt. Mit einem 3:0-Sieg (2:0) am Sonntag bei Union Berlin verringerte der BVB den Abstand zum Tabellenersten und hält das Meisterrennen in der Fußball-Bundesliga trotz der bisherigen Dominanz der Bayern offen.

Von dpa