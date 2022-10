Sieg gegen Düsseldorf: Darmstadt 98 auf Aufstiegsplatz

Der SV Darmstadt 98 mischt im Aufstiegskampf der 2. Fußball-Bundesliga weiter kräftig mit. Die Südhessen gewann am Samstag das Spitzenspiel gegen Fortuna Düsseldorf mit 1:0 (0:0) und festigten mit 24 Zählern den zweiten Tabellenplatz. Das Siegtor für die seit zehn Liga-Spielen ungeschlagenen Lilien erzielte Patric Pfeiffer in der 73. Minute.

Erstmals seit Beginn der Umbauarbeiten war das Stadion am Böllenfalltor mit 15 850 Zuschauern ausverkauft. Weil die Gäste-Fans vor dem Anpfiff Pyrotechnik zündeten, begann die Partie mit drei Minuten Verspätung.

In der ersten Halbzeit konnten beide Teams den hohen Erwartungen nicht gerecht werden. Die Begegnung spielte sich weitgehend zwischen den Strafräumen ab. Ein Treffer des Darmstädters Marvin Mehlem (12.) fand wegen einer Abseitsstellung keine Anerkennung.

Nach dem Wechsel änderte sich wenig an der Statik des Spiels. Beide Mannschaften neutralisierten sich weitgehend. Nachdem zunächst Mehlem (72.) aus kurzer Distanz am Düsseldorfer Torwart Florian Kastenmeier gescheitert war, gelang den Hausherren im Anschluss an den folgenden Eckball durch einen Kopfball von Pfeiffer aber doch noch der Siegtreffer.