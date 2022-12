Skigebiete im Sauerland rechnen mit kleinem Besucheransturm

Die Geschenke sind ausgepackt, der Weihnachtsbraten hat geschmeckt - aber am 2. Weihnachtstag haben viele erstmal genug von Familienfeiern. In den Wintersportgebieten im Sauerland wird es dann traditionell voll. Wenn es in diesem Jahr nur nicht so mild wäre.

Die Ski- und Rodellifte im Sauerland rechnen am 2. Weihnachtsfeiertag mit einem kleinen Besucheransturm. Der 26. Dezember sei traditionell einer der besucherstärksten Tage der Wintersaison, sagte eine Sprecherin. Nach den Familienfeiern ziehe es viele Wintersportler dann auf die Piste. Allerdings wird es in diesem Jahr wegen des milden Wetters wohl nicht ganz so voll werden wie sonst. Die Bedingungen seien aber gut: Die Schneekanonen hätten Anfang Dezember genügend Schnee produziert, so dass etwa 50 Lifte geöffnet seien - unter anderem im Skiliftkarussell Winterberg, im Skigebiet Willingen oder in Neuastenberg.

Zur Wintersport-Arena Sauerland gehören 34 Skigebiete mit 126 Liften. Das größte zusammenhängende Skigebiet ist das Skiliftkarussell in Winterberg, wo es 34 beschneite Abfahrten mit 27,5 Kilometern Länge gibt. Die Tourismus-Verantwortlichen hoffen darauf, dass viele Menschen, die sich einen teuren Urlaub in den Alpen in diesem Jahr nicht leisten können, für einen kurzen Trip ins Sauerland kommen.