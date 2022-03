Solidarität mit der Ukraine: Größere Demo in Düsseldorf

Seit Beginn der russischen Invasion in die Ukraine demonstrieren Tausende auch in Nordrhein-Westfalen für Frieden. Am Samstag will man in Düsseldorf erneut Solidarität mit den Menschen in der Ukraine zeigen.

Gegen den russischen Einmarsch in die Ukraine wollen am Samstag erneut viele Menschen in Düsseldorf auf die Straße gehen. Teilnehmer der Friedensdemonstration wollen sich am späten Mittag (14.00 Uhr) sammeln und dann durch die Innenstadt ziehen. Laut Polizei sind 1000 Teilnehmer angemeldet, es würden aber erheblich mehr erwartet. Den Initiatoren zufolge wollen unter anderem auch Oberbürgermeister Stephan Keller (CDU), mehrere Bundestagsabgeordnete und NRW-Grünen-Chefin Mona Neubaur teilnehmen. Schon am vergangenen Samstag hatten 4000 Menschen in der Landeshaustadt gegen den Krieg protestiert.

Russland hatte seinen Angriffskrieg am 24. Februar begonnen. Seitdem sind weit mehr als eine Millionen Ukrainer auf der Flucht, es gibt Verletzte und Todesopfer. Veranstalter der Demo sind zwei Organisationen, die sich zugleich auch für die Demokratiebewegung in Belarus einsetzten, die der dortige Machthaber Alexander Lukaschenko mit brutaler Gewalt niederschlagen lässt. Das Motto für Samstag lautet «Zusammen gegen die russische Aggression». Erst am Donnerstag hatten einige Tausend überwiegend junge Menschen in mehreren Städten in NRW gegen den Krieg in der Ukraine demonstriert.