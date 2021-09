Solidaritätskundgebung vor Synagoge in Hagen

Hagen (dpa/lnw)

Mehrere hundert Bürger, Vertreter der Stadt und Polizeibeamte haben am Donnerstag ihre Solidarität mit der jüdischen Gemeinde in Hagen gezeigt. Sie demonstrierten still vor der Synagoge, auf die mutmaßlich ein von den Sicherheitsbehörden vereitelter Anschlag geplant war. Die Menschen folgten einem Aufruf des Hagener Oberbürgermeisters Erik Schulz (parteilos). Ein 16-jähriger Syrer sitzt wegen der Pläne in Untersuchungshaft.

Von dpa