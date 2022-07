Sommer nimmt wieder Fahrt auf: Mittwoch bis 32 Grad am Rhein

Ab Montagnachmittag jedoch klart es immer mehr auf und wird freundlicher, wie Meteorologin Maria Hafenrichter vom Deutschen Wetterdienst in Essen am Sonntag sagte. Dabei steigern sich die Temperaturen von Tag zu Tag. Liegen sie in Ostwestfalen anfangs bei 22 Grad, erreichen sie am Dienstag im Rheinland bereits 30 Grad. Am Mittwoch sind entlang der Rheinschiene bis zu 32 Grad möglich. In der Nacht zu Donnerstag kühlt es leicht ab, vereinzelt fallen Schauer. Zum Wochenende deuten sich aber wieder sehr sommerliche Werte an.