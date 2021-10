Song von Eko Fresh ist jetzt Schullektüre

Köln (dpa)

Ein Song des Kölner Rappers Eko Fresh hat es in ein Schulbuch geschafft. Der Text des Titels «Der Gastarbeiter», der sich mit seiner Herkunft auseinandersetzt, ist demnach in einem Lesebuch abgedruckt worden («Er wollt, dass wir's einmal besser haben, weil die Gründe für den Umzug bestimmt nicht am Wetter lagen»). Die Veröffentlichung teilte Eko Fresh voller Freude am Montag über seinen Facebook-Account mit. Dazu schrieb der gebürtige Kölner: «Opa, der war für dich!»

Von dpa