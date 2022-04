Sonne und Kamelle: Paderborn holt Karnevalsparade nach

Kostüm und Kamelle im April: In Paderborn haben die Narren am Samstag ihre ausgefallene Karnevalsparade nachgeholt.

Mehrere Hundert Karnevalisten zogen in Fußgruppen und auf bunt dekorierten Wagen durch die Stadt. Bei Sonnenschein und angenehmen Temperaturen wurden Kamelle, Plüschtiere, Lollis und Schokolade auf die vielen Zuschauer am Zugweg geworfen. Der Ruf der Narren in Paderborn lautet «Hasi-Palau», und so heißt auch der örtliche Karnevalsverein. Der Karnevalsruf bezieht sich auf ein ungewöhnliches Fenster mit drei Hasen im Kreuzgang des Paderborner Doms.