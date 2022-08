Sonne und Temperaturen über 30 Grad: Ab Montag Regen möglich

Essen (dpa/lnw)

Am Wochenende bleibt es in Nordrhein-Westfalen meist sonnig bei Temperaturen über 30 Grad. Erwartet werden Höchstwerte zwischen 30 und 35 Grad, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Freitagmorgen in Essen mitteilte. Dazu ist es am Freitag meist sonnig.

Von dpa