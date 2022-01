Sonne und Wolken in NRW: Zur Wochenmitte wird es trüber

Essen (dpa/lnw)

Die Woche beginnt in Nordrhein-Westfalen mit einem Mix aus Sonne und Wolken. Bis Montagvormittag sei es im Südwesten häufig sonnig, im Nordosten überwiegend bedeckt, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Morgen in Essen mit. Später lockere der Himmel auch im Osten etwas auf. Bei Höchstwerten zwischen sechs und acht Grad bleibe es trocken.

Von dpa