Sonne, Wolken und etwas Regen in NRW: Sonntag bis zu 28 Grad

Das Wochenende beginnt in Nordrhein-Westfalen teils regnerisch, später wird es verbreitet sonnig und trocken. Vor allem in der Osthälfte des Landes werde am Freitagvormittag noch Regen erwartet, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Morgen in Essen mitteilte.

Am Nachmittag soll der Himmel dann auflockern. Die Höchstwerte liegen am Freitag tagsüber zwischen 20 und 23 Grad, in der Nacht zu Samstag kann es auf zwölf bis acht Grad abkühlen. Örtlich bilden sich flache Nebelfelder.

Am Samstag und Sonntag wechseln sich laut DWD-Prognose Sonne und Wolken ab. Es bleibt überwiegend trocken, am Sonntagnachmittag sind im Norden vereinzelt Schauer möglich. Die Temperaturen steigen am Samstag auf 23 bis 27 Grad, am Sonntag werden bis zu 28 Grad erwartet.