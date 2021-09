Sonne, Wolken und Wind am Donnerstag: Wochenende wird wärmer

Essen (dpa/lnw)

Nach einem Sonne-Wolken-Mix am Donnerstag können sich die Menschen in Nordrhein-Westfalen auf freundliche und recht warme Tage freuen. Nach der Auflösung von Nebelfeldern sei es am Donnerstag zunächst heiter, sagte eine Meteorologin des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in Essen. Ab dem Mittag ziehe im Nordwesten allerdings eine starke Bewölkung auf, die sich im Tagesverlauf auf das Land ausbreite. Zum Abend seien dann vom Münsterland bis nach Ostwestfalen auch ein paar Tropfen Regen möglich, so die Expertin. Ansonsten sei es überwiegend trocken bei Höchsttemperaturen zwischen 18 und 22 Grad. Zudem frische der Wind auf und im Weserbergland seien auch einzelne stürmische Böen nicht ausgeschlossen.

Von dpa