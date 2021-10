Sonnenschein und mild am Freitag in NRW: Samstag regnerisch

Am Freitag gebe es noch viel Sonne und es sei bei Temperaturen von bis zu 19 Grad sehr mild, sagte eine Meteorologin des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in Essen. Am Samstag ziehe dagegen verbreitet Regen auf. Zudem sei es stark bewölkt und etwas kühler - bei maximal 16 Grad. Auch am Sonntag bleibe es mit mehr Wolken als Sonnenschein weiter wechselhaft, so die Expertin. Zwar sei es zunächst trocken, im Tagesverlauf und vor allem abends sei aber wieder kräftiger Regen möglich. Bei teils starken bis stürmischen Böen bleibe es aber mit Höchsttemperaturen von 18 Grad mild