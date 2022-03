Sonnig und trocken in Nordrhein-Westfalen

Offenbach (dpa/lnw)

Die Menschen in Nordrhein-Westfalen können sich weiter über frühlingshafte Temperaturen freuen. Regen steht zur Wochenmitte nicht an. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mitteilte, bleibt es am Mittwoch den ganzen Tag über sonnig und niederschlagsfrei bei Höchstwerten von 17 bis 21 Grad. Nur in der Eifel kann es zeitweise wolkig werden. In der Nacht zum Donnerstag sind nur wenige Wolken am Himmel zu entdecken und es bleibt trocken. Vereinzelt kann Nebel in der Früh nicht ausgeschlossen werden. Die Temperaturen fallen auf vier bis minus drei Grad.

Von dpa