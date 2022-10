Sonniger Wochenstart in NRW - bis zu 24 Grad am Mittwoch

Zu Beginn der neuen Woche dürfen sich die Menschen in Nordrhein-Westfalen auf heiteres, mitunter sonniges Wetter freuen. Der Montag beginnt zunächst bewölkt, im Laufe des Tages nimmt der Hochdruckeinfluss jedoch zu und sorgt insbesondere im Süden des Landes für Sonne, teilte ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Sonntag mit. Die Temperaturen liegen nach DWD-Angaben bei einem schwachen bis mäßigen Wind zwischen 14 und 18 Grad sowie im höheren Bergland bei 13 Grad.

Am Dienstag ist es weiter heiter bis wolkig. Die Sonne breitet sich zunehmend aus, so der Sprecher. Auch am Dienstag soll es nicht regnen. Das Thermometer steigt derweil bei schwachem Wind auf 17 bis 20 Grad. Den Mittwoch in Nordrhein-Westfalen wird nach Angaben des Sprechers dann «ein klassischer Übergangstag»: Es bleibt wolkig bis heiter und meist niederschlagsfrei. Am Nachmittag steigen die Temperaturen dann auf 20 bis 24 Grad. Dazu weht nach DWD-Angaben ein mäßiger-frischer Wind mit einzelnen starken Böen. In der Nacht zum Donnerstag soll es regnen.