Sonniges und mildes Wetter in Nordrhein-Westfalen

Offenbach (dpa/lnw)

Die Menschen in Nordrhein-Westfalen können sich in den kommenden Tagen über sonniges Wetter und milde Temperaturen freuen. Am Donnerstag steigen die Höchstwerte auf 10 bis 13 Grad, wie der Deutsche Wetterdienst am Morgen in Offenbach mitteilte. Im höheren Bergland erreichen die Werte 5 bis 9 Grad.

Von dpa