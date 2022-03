Sonniges Wetter in Nordrhein-Westfalen erwartet

Offenbach (dpa/lnw)

Die Menschen in Nordrhein-Westfalen können sich in den kommenden Tagen über viel Sonne freuen. Am Montag bleibt es trocken bei Temperaturen von zehn bis zwölf Grad, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mitteilte. In höheren Lagen liegen die Temperaturen bei fünf bis zehn Grad.

Von dpa