Sonniges Wochenende in Nordrhein-Westfalen

Essen (dpa/lnw)

Die Menschen in Nordrhein-Westfalen können sich über ein warmes Wochenende mit Sonnenschein freuen. Für den Samstag rechnet der Deutsche-Wetterdienst (DWD) mit sommerlichen Temperaturen zwischen 24 und 27 Grad mit einer leichten Brise aus dem Süden. Die Nacht zu Sonntag bleibt niederschlagsfrei mit Tiefstwerten bis zu 14 Grad am Rhein und 9 Grad in Tallagen des Berglands.

Von dpa