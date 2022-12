Sozialpfarrer Meurer: «Können kein süßliches Fest machen»

Köln (dpa/lnw)

Angesichts des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine kann man auch in Deutschland an Heiligabend «kein süßliches Fest» machen. Das sagte der katholische Priester Franz Meurer aus Köln, der wegen seines sozialen Engagements weit über die Region hinaus geschätzt wird, am Samstag im «Morgenecho» auf WDR 5. Wenn andernorts «Waffen gesegnet werden», könne man nicht so tun, als würde nun zu Weihnachten plötzlich «alles gut».

Von dpa