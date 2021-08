„Johannes Rau wäre angeekelt“

Der Mann hatte wochenlang wenig Grund zur Freude. Lars Klingbeil, SPD-Generalsekretär und zuständig für die Wahlkampfkampagne, kämpft nicht nur gegen schwache Umfragewerte für seine Partei, die die SPD deutlich auf Platz drei und sogar in der Nähe der FDP sehen. Selbst hochrangige Parteimitglieder vor allem aus NRW und Rheinland-Pfalz übten hinter vorgehaltener Hand heftige Kritik. „Zu passiv“, „zu lahm“ – und stellten die Frage: „Was macht eigentlich Klingbeil?“

Vor einer Woche dann die Präsentation der Wahlkampfkampagne, in einem Szene-Kino in Berlin. In einem Werbespot wurde eine Matrjoschka-Puppe (eine russische Figur, die man aufklappen kann, und die immer neue Gesichter zeigt) gezeigt, mit dem Konterfei des Unions-Kanzlerkandidaten Armin Laschet. Immer neue Personen kamen zum Vorschein – untermalt von einer Stimme. Zu sehen waren Friedrich Merz, Hans-Georg Maaßen – und Nathanael Liminski. Der 32-Jährige ist Chef der NRW-Staatskanzlei, einer der wichtigsten Vertrauten von NRW-Ministerpräsident Armin Laschet. Liminski gilt als glänzender Stratege, bienenfleißig, loyal – und als möglicher Kanzleramtschef. Grund für die SPD, Liminski persönlich zu attackieren. Wörtlich heißt es im SPD-Wahlspot: „Wer CDU wählt, der wählt ... erzkatholische Laschet-Vertraute, für die Sex vor der Ehe ein Tabu ist.“

Eine persönliche Beleidigung, eine Entgleisung, die gezielt auf Liminskis katholischen Glauben und die daraus resultierenden Überzeugungen gemünzt ist. Der 32-Jährige gründete Anfang der 2000-Jahre die „Generation Benedikt“ (später auf den Papst bezogen umbenannt in „Generation Pontifex“). Er ist verheirateter Vater von drei Kindern.

Hr Scholz + seine SPD machen Wahlkampf mit CDU-Mitarbeiter-Bashing, indem sie deren christlichen Glauben diffamieren, verhöhnen, reduzieren. Aber sonst gegen Diskriminierung sein wollen, unglaubwürdig! Eröffnet Hr. Scholz jetzt auch die Jagd auf Andersgläubige, neues Stilmittel? — Julia Klöckner (@JuliaKloeckner) August 7, 2021

Die aktuellen Attacken auf den Laschet-Vertrauten sorgen im politischen Berlin für Empörung. „Eröffnet Scholz die Jagd auf Andersgläubige“ fragt sich Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner (CDU). Während Kanzlerkandidat Scholz, der einen fairen Wahlkampf versprochen hat, öffentlich-beredet schweigt, meldet sich Bodo Hombach in der Bild-Zeitung zu Wort. „Das Wahlkampfzeugs der gegenwärtigen SPD übersteigt bisher jede im demokratischen Deutschland erlebte Bösartigkeit“, spricht der ehemalige Wahlkampf-Chef von Johannes Rau in der von ihm gewohnte Art und Weise Klartext. „Johannes Rau wäre angeekelt.“

Und auch für die Grünen überschreiten die Attacken auf den Glauben und die persönlichen Überzeugen des Nathanael Liminski jedes Maß an Fairness. „Menschen aufgrund ihrer Religionszugehörigkeit anzugreifen ist exakt so unterirdisch wie sie wegen ihrer Nichtzugehörigkeit zu einer Religionszugehörigkeit anzugreifen“, schreibt Innen- und Rechtsexperte Konstantin von Notz bei Twitter.