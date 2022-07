SPD: «Besserverdiener-Koalition» hat Armut nicht im Blick

Düsseldorf (dpa/lnw)

Die SPD-Opposition fordert ein «Sofortprogramm NRW», um Bedürftige angesichts steigender Preise zu entlasten. Unterstützung benötigten vor allem Rentner, Geringverdiener und Sozialhilfe-Empfänger, sagte die Vizevorsitzende der SPD-Landtagsfraktion, Lisa-Kristin Kapteinat, am Mittwoch in Düsseldorf. An entscheidenden Stellen der Armutsbekämpfung bleibe der Koalitionsvertrag von CDU und Grünen jedoch vage. «Die Lebenswirklichkeit vieler Menschen hat die Besserverdiener-Koalition nicht im Blick.»

Von dpa