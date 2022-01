SPD-Chef Kutschaty: Schnellere Auszahlung von Fluthilfe

Düsseldorf (dpa/lnw)

Ein halbes Jahr nach der Hochwasserkatastrophe in Nordrhein-Westfalen hat SPD-Oppositionsführer Thomas Kutschaty eine zu schleppende Auszahlung der Hilfsgelder an die Betroffenen bemängelt. «Dass immer noch so viele Betroffene auf Hilfen vom Land warten, ist nicht akzeptabel», sagte der SPD-Partei- und Landtagsfraktionschef am Donnerstag. Ende des vergangenen Jahres seien von rund 10.600 Anträgen nur knapp 4500 in Bewilligung gewesen. «In Bewilligung bedeutet aber nicht ausgezahlt», sagte Kutschaty. «Die Betroffenen erwarten zurecht endlich eine deutliche Beschleunigung bei der Bewilligung und Auszahlung der Hilfsgelder.»

Von dpa