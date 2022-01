SPD fordert Bestandsaufnahme wichtiger Verkehrsprojekte

Düsseldorf (dpa/lnw)

SPD-Landtagsfraktionschef Thomas Kutschaty hat nach der plötzlichen Vollsperrung der Autobahn 45 bei Lüdenscheid wegen Schäden an der Talbrücke Rahmede eine Bestandsaufnahme der Verkehrsinfrastruktur gefordert. «Wir brauchen jetzt eine ehrliche Bestandsaufnahme für wichtige Infrastruktur-Projekte», sagte er am Donnerstagabend laut einem Sprecher vor IHK-Vertretern in Düsseldorf. «Solche High-Noon-Momente wie an der A45-Brücke darf es nicht mehr geben. Wir müssen wieder vor die Lage kommen, damit wir in den nächsten Jahren nicht immer wieder im Stau stehen, weil eine Autobahnbrücke nach der anderen gesperrt werden muss», erklärte er.

