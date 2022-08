SPD fordert Prämie für Azubis im Energie-Bereich

Düsseldorf (dpa/lnw)

Die SPD-Opposition im Landtag fordert eine Prämie für alle, die sich kurzfristig für eine Ausbildung in energierelevanten Bereichen entscheiden oder gerade damit begonnen haben. «Für die Energiewende fehlen zu viele Hände», begründete der Vizevorsitzende der SPD-Landtagsfraktion, Alexander Vogt, den am Mittwoch in Düsseldorf vorgestellten Vorstoß der SPD zur Industriepolitik in NRW.

Von dpa