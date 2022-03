SPD-Fraktion: Unterstützung für ukrainische Schüler nötig

Düsseldorf (dpa/lnw)

Geflüchtete Kinder aus der Ukraine sollen der SPD zufolge an allen Schulformen in NRW unterrichtet und dabei von externen Kräften unterstützt werden. Viele Schulen seien durch die Pandemie bereits «wund gerieben», sagte der stellvertretende Landtagsfraktionschef Jochen Ott am Mittwoch in Düsseldorf. Daher dürfe die wichtige Aufnahme der ukrainischen Kinder in den Schulbetrieb nicht allein den Lehrkräften als zusätzliche Aufgabe aufgebürdet werden. Werde die Unterbringung der geflüchteten Familien aus der Ukraine in den Kommunen geplant, solle zugleich auch bereits die Schulfrage organisiert werden.

Von dpa