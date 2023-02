SPD hinterfragt Chancengleichheit und Schulstruktur in NRW

Düsseldorf (dpa/lnw)

Die SPD will erneut abklopfen, ob die Schulstruktur in Nordrhein-Westfalen Chancengleichheit für alle Kinder bietet oder nicht. Allerdings sollen darüber keine tagespolitischen ideologischen Auseinandersetzungen mehr ausgefochten werden. Stattdessen wollen die Sozialdemokraten das Thema in einer parteiübergreifend auch mit externen Experten arbeitenden sogenannten Enquete-Kommission des Landtags erörtern. Das kündigte Landtagsfraktionschef Thomas Kutschaty am Mittwoch in Düsseldorf an.

Von dpa