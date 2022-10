SPD-Landeschef sieht jüngste Wahlumfrage gelassen

Düsseldorf (dpa/lnw)

SPD-Landeschef Thomas Kutschaty gibt sich mit Blick auf die jüngste Wahlumfrage gelassen, die wenige Monate nach der Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen eine gesunkene Wählergunst für seiner Partei ergeben hat. In der jüngsten Umfrage im Auftrag des WDR-Magazins Westpol hätten CDU und SPD ziemlich deckungsgleich jeweils 3,7 Prozentpunkte verloren, sagte Kutschaty am Dienstag in Düsseldorf, der auch SPD-Fraktionsvorsitzender im Landtag ist.

Von dpa