SPD: Wann wusste Wüst Einzelheiten der «Mallorca-Affäre»?

Düsseldorf (dpa/lnw)

Die SPD-Opposition in Nordrhein-Westfalen fordert von Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) Aufklärung, wie, wann und wo er konkret Einzelheiten der «Mallorca-Affäre» erfahren hat. Wüst habe zuvor erklärt, er habe erst im Rahmen der Enthüllung davon erfahren, sagte SPD-Landespartei- und Fraktionschef Thomas Kutschaty am Mittwoch der «Westdeutschen Zeitung». Jetzt stehe durch Medienberichte im Raum, dass Wüst bereits zwei Wochen davon gewusst habe. «Und er hat mit diesem Wissen geschwiegen?» Der Aspekt ist auch Teil eines Katalogs mit 13 Fragen, den die SPD-Landtagsfraktion vergangene Woche an die Landesregierung geschickt hatte.

Von dpa