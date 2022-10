SPD will erneut Pläne für Landeshilfen vorlegen

Düsseldorf (dpa/lnw)

Angesichts der Energiekrise will die SPD im Landtag erneut Pläne für eine milliardenschwere Entlastung aus der Landeskasse für Familien und Unternehmen vorlegen. «Wer jetzt nichts macht begeht unterlassene Hilfeleistung», sagte SPD-Fraktionschef Thomas Kutschaty am Dienstag in Düsseldorf. Er kündigte mit Blick auf die Landtagssitzungen in der nächsten Woche etliche Änderungsanträge der größten Oppositionsfraktion zum Regierungsentwurf für einen Nachtragshaushalt zum laufenden Jahr an. Den Umfang der finanziellen Hilfen in den SPD-Anträgen bezifferte er auf 1,2 Milliarden Euro.

Von dpa